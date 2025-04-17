Киев
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Бандаж дородовой
Бандаж дородовой
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1127,00
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1127,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
983,57
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
984,82
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
987,91
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1198,40
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1198,40
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1009,40
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1009,40
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1009,50
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1198,40
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
130.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1320,00
Экономия при брони:
-303,70 грн
1016,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1190,00
Экономия при брони:
-113,72 грн
1076,28
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
130.9 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1438,20
грн
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Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
131.0 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
984,40
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
984,40
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
984,40
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
131.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
763,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
132.7 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1120,00
Экономия при брони:
-162,50 грн
957,50
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1380,00
Экономия при брони:
-303,72 грн
1076,28
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1380,00
Экономия при брони:
-303,72 грн
1076,28
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
135.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1203,80
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1203,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
135.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1230,90
Экономия при брони:
-292,26 грн
938,64
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
138.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1438,20
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1438,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 120
230.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
986,37
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
326.8 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
916,99
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
916,99
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
916,99
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
958,77
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 23-А
331.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1375,34
Экономия при брони:
-62,04 грн
1313,30
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
338.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1399,09
Экономия при брони:
-85,79 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1399,09
Экономия при брони:
-85,79 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1399,09
Экономия при брони:
-85,79 грн
1313,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
339.6 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
987,24
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1021,15
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1022,48
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
340.4 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1363,72
Экономия при брони:
-50,42 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1363,72
Экономия при брони:
-50,42 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1363,72
Экономия при брони:
-50,42 грн
1313,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 37/11
384.3 км
Бандаж поддерживающий для беременных размер 2 №1
1376,92
Экономия при брони:
-63,62 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 4 №1
1376,92
Экономия при брони:
-63,62 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 3 №1
1376,92
Экономия при брони:
-63,62 грн
1313,30
грн
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Бандаж поддерживающий для беременных размер 1 №1
Lauma
1376,92
Экономия при брони:
-63,62 грн
1313,30
грн
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