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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ размер 4 модель 103, №1 - Харьков (103040) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
640,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
967,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
979,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
638,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Маяковского, 20
Всего: упаковка (1)
856,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (2)
1001,67
Экономия: -83,99 грн
917,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
Всего: упаковка (1)
980,60
Экономия: -58,17 грн
922,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
Всего: упаковка (1)
1097,27
Экономия: -174,51 грн
922,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (1)
1071,53
Экономия: -146,93 грн
924,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
1021,26
Экономия: -97,75 грн
923,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
987,92
Экономия: -67,39 грн
920,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Кошица Александра, 10/21
Всего: упаковка (1)
460,60
Экономия: -29,10 грн
431,50 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
998,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
971,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (3)
1071,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
1120,00
Экономия: -240,02 грн
879,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
967,21 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
Всего: упаковка (1)
1087,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 31
Всего: упаковка (1)
1099,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
737,40 грн