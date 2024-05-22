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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ размер 3 модель 103, №1 - Львов (103039) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (1)
1049,10
Экономия: -129,19 грн
919,91 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
506,50
Экономия: -75,00 грн
431,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Шевченко Тараса, 1/1
Всего: упаковка (1)
431,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
466,01
Экономия: -13,75 грн
452,26 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 13
Всего: упаковка (1)
1150,00
Экономия: -238,87 грн
911,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
1009,49
Экономия: -64,89 грн
944,60 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
Всего: упаковка (1)
1120,00
Экономия: -240,02 грн
879,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
1051,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (2)
1130,00
Экономия: -191,36 грн
938,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
964,98 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
998,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Благовещенское, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
856,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
986,62 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
928,80 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
883,70 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
875,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (1)
973,45
Экономия: -66,40 грн
907,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
1165,34
Экономия: -111,54 грн
1053,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
Всего: упаковка (1)
1052,39
Экономия: -140,48 грн
911,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
688,19
Экономия: -57,71 грн
630,48 грн