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БАНДАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ размер 2 модель 103, №1 - Одесса (103038) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
1159,84
Экономия: -110,44 грн
1049,40 грн
Южная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
875,70 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Вишневая, 21
Всего: упаковка (1)
639,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (2)
973,45
Экономия: -66,40 грн
907,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
1165,34
Экономия: -111,54 грн
1053,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
1176,31
Экономия: -113,85 грн
1062,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (1)
1200,12
Экономия: -87,76 грн
1112,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
1195,83
Экономия: -110,86 грн
1084,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
1184,47
Экономия: -112,93 грн
1071,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
914,95
Экономия: -158,06 грн
756,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (1)
998,36
Экономия: -97,94 грн
900,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 120
Всего: упаковка (1)
634,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
972,44 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
739,19 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
998,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (2)
1190,00
Экономия: -251,36 грн
938,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
968,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
975,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
970,72 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
968,33 грн