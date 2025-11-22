Киев
О товаре
Цены
Катетер Батерфляй
Катетер Батерфляй
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
190.8 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
3,20
грн
Забронировать
Астарта
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
562.6 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Байрона, 136/8
566.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Открыто
Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
572.1 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню