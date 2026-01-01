Киев
Катетер Батерфляй
Днепр
(адрес не указан)
Аптека акс социальная
Измаил, ул. Шевченко Тараса, 8
579.4 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
3,20
грн
Волыньфарм
Ратно, ул. Европейская, 64
823.9 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
2,80
грн
Волыньфарм
Дубечно, ул. Независимости, 20
829.7 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
2,89
грн
Класна аптека
Харьков, просп. Байрона, 136/8
191.3 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Класна аптека
Харьков, шоссе Салтовское, 248
197.5 км
КАТЕТЕР "БАТЕРФЛЯЙ" "ALEXPHARM" 23G №1
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
