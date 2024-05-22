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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437750) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
217,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
217,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
203,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
257,67 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (5)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
207,81 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
240,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 25-А
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (5)
207,61 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (3)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Биокон
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (1)
274,00
Экономия: -51,00 грн
223,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (3)
161,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (2)
169,68 грн