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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 3 м, №1 - Киев (16001) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
284,10
Экономия: -72,00 грн
212,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 45 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Брюллова, 1-А
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (5)
266,22
Экономия: -39,22 грн
227,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Загоровская, 4
Всего: упаковка (1)
200,09 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Пироговского Александра, 4
Всего: упаковка (2)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (5)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щусева, 8
Всего: упаковка (1)
214,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 36
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (1)
128,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 10
Всего: упаковка (1)
226,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
Всего: упаковка (1)
284,10
Экономия: -72,00 грн
212,10 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всего: упаковка (1)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
Всего: упаковка (2)
303,90
Экономия: -77,06 грн
226,84 грн