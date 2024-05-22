К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36 Всего: упаковка (2) 26,80 Экономия: -0,80 грн 26,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190 Всего: упаковка (2) 26,80 Экономия: -0,80 грн 26,00 грн Забронировать

Аптека Подробнее Открыто Круглосуточно Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б Всего: упаковка (13) 19,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Змиев, ул. 6-й Стрелковой Дивизии, 1 Всего: упаковка (10) 17,00 грн

Аптека Подробнее Открыто Закроется в 17:00 График работы Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А Всего: упаковка (10) 17,00 грн