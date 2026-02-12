Кривой Рог
Канюля Medicare
Кривой Рог
(адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,18
Экономия при брони:
-2,48 грн
6,70
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
8,16
Экономия при брони:
-2,16 грн
6,00
грн
Забронировать
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Богуна Ивана, 42/1
49.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,18
Экономия при брони:
-0,08 грн
9,10
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
196.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
8,16
Экономия при брони:
-2,16 грн
6,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
349.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,80
Экономия при брони:
-0,40 грн
9,40
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
463.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,40
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
495.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,40
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бучач, ул. Шухевича, 48-А
600.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,40
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, ул. Хурсенко Вячеслава, 58
660.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
9,90
Экономия при брони:
-0,50 грн
9,40
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
719.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
12,20
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
721.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
14,24
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 7
722.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
14,33
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18
741.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
10,60
грн
Забронировать
