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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 2, бежевый пористый (150-П), с ребрами жесткости, №1 - Запорожье (458432) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
622,06
Экономия: -53,88 грн
568,18 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
423,94
Экономия: -25,05 грн
398,89 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
644,52
Экономия: -55,35 грн
589,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
626,58
Экономия: -100,26 грн
526,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
643,91
Экономия: -70,73 грн
573,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
622,42
Экономия: -54,24 грн
568,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
624,59
Экономия: -47,02 грн
577,57 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
651,59
Экономия: -70,41 грн
581,18 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (1)
645,44
Экономия: -72,26 грн
573,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
649,01
Экономия: -112,11 грн
536,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
642,31
Экономия: -78,97 грн
563,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
636,77
Экономия: -110,45 грн
526,32 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (2)
636,71
Экономия: -99,81 грн
536,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Грушевского Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
638,43
Экономия: -57,25 грн
581,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
Всего: упаковка (1)
464,57
Экономия: -14,58 грн
449,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (1)
634,48
Экономия: -116,60 грн
517,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
635,75
Экономия: -60,59 грн
575,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
Всего: упаковка (1)
476,51
Экономия: -27,78 грн
448,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Быкова Леонида, 1
Всего: упаковка (1)
544,08
Экономия: -50,75 грн
493,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: упаковка (1)
605,51
Экономия: -39,51 грн
566,00 грн