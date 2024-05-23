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БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ размер 7 (150) белый, №1 - Запорожье (108807) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
642,11 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
640,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
641,95 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
Всего: упаковка (1)
638,02 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
642,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
641,83 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
636,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
643,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
637,67 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 1-В
Всего: упаковка (1)
642,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
638,47 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
637,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, просп. Свободы, 71-А
Всего: упаковка (1)
636,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Пругла Дмитрия, 14/2
Всего: упаковка (1)
637,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Решетиловка, ул. Старокиевская, 8
Всего: упаковка (1)
640,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Спортивная, 28-В
Всего: упаковка (1)
637,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 15
Всего: упаковка (1)
637,94 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
638,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
638,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Высокий, ул. Ощепкова, 20-А
Всего: упаковка (1)
636,81 грн