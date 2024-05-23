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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Запорожье (129331) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6)
22,62
Экономия: -6,71 грн
15,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (12)
12,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (17)
18,00
Экономия: -5,00 грн
13,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (10)
23,09
Экономия: -3,03 грн
20,06 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
12,20 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (10)
22,56
Экономия: -6,62 грн
15,94 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (8)
22,49
Экономия: -10,34 грн
12,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (38)
23,27
Экономия: -10,54 грн
12,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
22,93
Экономия: -7,00 грн
15,93 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (9)
23,17
Экономия: -10,44 грн
12,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
22,67
Экономия: -9,94 грн
12,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
22,50
Экономия: -6,70 грн
15,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (7)
12,81 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (9)
22,65
Экономия: -9,92 грн
12,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (9)
23,14
Экономия: -7,30 грн
15,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (6)
23,30
Экономия: -10,57 грн
12,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
22,90
Экономия: -10,17 грн
12,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (9)
22,85
Экономия: -9,51 грн
13,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
22,82
Экономия: -6,87 грн
15,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (10)
23,18
Экономия: -7,26 грн
15,92 грн