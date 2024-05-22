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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (129331) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
23,18
Экономия: -2,38 грн
20,80 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (8)
13,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (8)
22,46
Экономия: -3,01 грн
19,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (8)
23,14
Экономия: -2,06 грн
21,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (8)
12,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (9)
22,89
Экономия: -3,10 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (10)
22,99
Экономия: -2,76 грн
20,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (7)
23,31
Экономия: -3,69 грн
19,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (6)
22,52
Экономия: -1,92 грн
20,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (6)
22,93
Экономия: -2,33 грн
20,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (10)
22,57
Экономия: -2,14 грн
20,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (13)
23,30
Экономия: -3,51 грн
19,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (24)
23,23
Экономия: -8,76 грн
14,47 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (3)
16,60
Экономия: -2,72 грн
13,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
22,54
Экономия: -8,97 грн
13,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
22,82
Экономия: -1,54 грн
21,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
15,10
Экономия: -1,22 грн
13,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (8)
23,08
Экономия: -2,20 грн
20,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (9)
22,50
Экономия: -2,88 грн
19,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (10)
22,83
Экономия: -3,21 грн
19,62 грн