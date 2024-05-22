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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (129331) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (23)
26,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (28)
26,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
22,49
Экономия: -8,14 грн
14,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
23,10
Экономия: -10,35 грн
12,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
23,30
Экономия: -5,82 грн
17,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
22,85
Экономия: -5,37 грн
17,48 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (30)
12,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (23)
22,61
Экономия: -9,88 грн
12,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (8)
22,78
Экономия: -2,55 грн
20,23 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (19)
12,81 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (10)
12,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (8)
22,63
Экономия: -3,18 грн
19,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (4)
22,87
Экономия: -3,16 грн
19,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
22,71
Экономия: -3,00 грн
19,71 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (4)
12,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (23)
22,99
Экономия: -10,46 грн
12,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
12,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (15)
12,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
23,12
Экономия: -3,41 грн
19,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
22,89
Экономия: -10,79 грн
12,10 грн