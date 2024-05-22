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Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (129331) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
23,01
Экономия: -4,04 грн
18,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (20)
22,84
Экономия: -3,13 грн
19,71 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
12,20 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
22,52
Экономия: -10,39 грн
12,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (9)
22,90
Экономия: -3,54 грн
19,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (10)
22,84
Экономия: -3,48 грн
19,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (15)
22,98
Экономия: -9,63 грн
13,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (10)
20,42
Экономия: -1,45 грн
18,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (10)
22,53
Экономия: -2,47 грн
20,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
22,99
Экономия: -2,67 грн
20,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
22,73
Экономия: -3,76 грн
18,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
22,46
Экономия: -2,14 грн
20,32 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (10)
22,57
Экономия: -2,14 грн
20,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (10)
23,32
Экономия: -10,27 грн
13,05 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (16)
12,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
22,75
Экономия: -10,03 грн
12,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (8)
22,60
Экономия: -9,55 грн
13,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
23,06
Экономия: -2,55 грн
20,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (9)
23,19
Экономия: -4,22 грн
18,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
22,56
Экономия: -9,84 грн
12,72 грн