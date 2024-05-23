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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Запорожье (129330) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (18)
12,84
Экономия: -2,37 грн
10,47 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
12,56
Экономия: -1,14 грн
11,42 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (12)
6,32 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
6,32 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
12,52
Экономия: -1,45 грн
11,07 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (19)
12,48
Экономия: -6,24 грн
6,24 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (37)
12,92
Экономия: -6,41 грн
6,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
12,73
Экономия: -1,92 грн
10,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (15)
12,86
Экономия: -6,35 грн
6,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
12,58
Экономия: -6,07 грн
6,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (7)
6,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (20)
12,57
Экономия: -6,06 грн
6,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (8)
12,84
Экономия: -6,61 грн
6,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
12,93
Экономия: -6,42 грн
6,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (20)
12,71
Экономия: -6,20 грн
6,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (19)
12,68
Экономия: -6,45 грн
6,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
12,67
Экономия: -1,86 грн
10,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (20)
12,86
Экономия: -2,05 грн
10,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (12)
12,59
Экономия: -5,83 грн
6,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
12,67
Экономия: -1,86 грн
10,81 грн