Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый медицинский стерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (129330) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (21)
12,72
Экономия: -0,92 грн
11,80 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (7)
7,58 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (17)
12,91
Экономия: -2,40 грн
10,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (17)
12,70
Экономия: -2,19 грн
10,51 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (19)
12,91
Экономия: -1,43 грн
11,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (17)
12,78
Экономия: -2,27 грн
10,51 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (20)
12,90
Экономия: -1,40 грн
11,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
12,62
Экономия: -1,20 грн
11,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (19)
12,57
Экономия: -1,35 грн
11,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (20)
12,66
Экономия: -6,42 грн
6,24 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (20)
12,57
Экономия: -0,99 грн
11,58 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (8)
12,55
Экономия: -6,31 грн
6,24 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (18)
12,70
Экономия: -5,60 грн
7,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (18)
12,90
Экономия: -6,70 грн
6,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (10)
12,81
Экономия: -5,71 грн
7,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (20)
12,70
Экономия: -6,50 грн
6,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (3)
12,73
Экономия: -6,53 грн
6,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (20)
12,68
Экономия: -6,43 грн
6,25 грн
Аптека tas
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (145)
6,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (17)
12,72
Экономия: -6,49 грн
6,23 грн