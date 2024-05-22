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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (129330) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (19)
12,87
Экономия: -5,47 грн
7,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
6,44 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (6)
6,95 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (16)
10,03
Экономия: -3,76 грн
6,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (14)
12,47
Экономия: -5,09 грн
7,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
9,00
Экономия: -2,15 грн
6,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (18)
12,75
Экономия: -6,48 грн
6,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (11)
12,84
Экономия: -5,47 грн
7,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (8)
6,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (4)
12,71
Экономия: -5,23 грн
7,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (17)
12,76
Экономия: -1,53 грн
11,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
12,94
Экономия: -2,10 грн
10,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (1)
12,50
Экономия: -1,08 грн
11,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
12,73
Экономия: -1,31 грн
11,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
12,52
Экономия: -1,19 грн
11,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (20)
12,93
Экономия: -1,96 грн
10,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (20)
12,89
Экономия: -2,21 грн
10,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
12,79
Экономия: -1,61 грн
11,18 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 03 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
7,40
Экономия: -0,55 грн
6,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (16)
12,51
Экономия: -5,22 грн
7,29 грн