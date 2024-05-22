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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (129330) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (4)
6,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
12,64
Экономия: -2,13 грн
10,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (19)
12,48
Экономия: -3,47 грн
9,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (9)
12,82
Экономия: -6,27 грн
6,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
12,93
Экономия: -3,23 грн
9,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
12,68
Экономия: -2,98 грн
9,70 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (15)
6,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (13)
12,55
Экономия: -6,03 грн
6,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (11)
12,64
Экономия: -2,81 грн
9,83 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (24)
6,64 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (19)
6,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (20)
12,56
Экономия: -1,78 грн
10,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (13)
12,69
Экономия: -2,86 грн
9,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
12,60
Экономия: -2,77 грн
9,83 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (17)
6,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
12,76
Экономия: -6,34 грн
6,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (10)
6,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (12)
6,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (6)
12,83
Экономия: -3,00 грн
9,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
12,71
Экономия: -6,49 грн
6,22 грн