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Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (129330) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (19)
12,67
Экономия: -5,55 грн
7,12 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (11)
6,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
12,50
Экономия: -6,27 грн
6,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (15)
12,71
Экономия: -5,40 грн
7,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (13)
12,67
Экономия: -1,93 грн
10,74 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
12,75
Экономия: -5,85 грн
6,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (20)
12,51
Экономия: -5,49 грн
7,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
12,76
Экономия: -1,48 грн
11,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (18)
12,61
Экономия: -2,10 грн
10,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (13)
12,47
Экономия: -1,19 грн
11,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (21)
12,53
Экономия: -1,20 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (19)
12,58
Экономия: -6,06 грн
6,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (20)
12,94
Экономия: -6,18 грн
6,76 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
6,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (15)
12,54
Экономия: -1,93 грн
10,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (16)
12,80
Экономия: -1,43 грн
11,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
12,75
Экономия: -6,24 грн
6,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (20)
12,87
Экономия: -2,36 грн
10,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (20)
12,52
Экономия: -6,01 грн
6,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (19)
12,62
Экономия: -6,11 грн
6,51 грн