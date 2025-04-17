Actim prom тест д/опр. околоплод. вод в вагин. выделениях (Actim prom test)
Винница (адрес не указан)
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Винница, ул. Замостянская, 34-А
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ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ №1
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
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Винница, просп. Коцюбинского, 35
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Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
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Винница, просп. Коцюбинского, 5
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Винница, пл. Привокзальная, 1
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Винница, ул. Стрелецкая, 1
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Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
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Винница, ул. Соборная, 35
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Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
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Винница, ул. Киевская, 62
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