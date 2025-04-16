Actim prom тест д/опр. околоплод. вод в вагин. выделениях (Actim prom test)
Николаев (адрес не указан)
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Николаев, пер. Корабелов, 2
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ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ №1
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961,40 грн
Подорожник
Открыто
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Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
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Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
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1012,58
Экономия при брони: -52,61 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
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Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
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926,70
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
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Аптека копейка
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Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
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Николаев, ул. Озерная, 13/2
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Аптека бам
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Николаев, ул. Озерная, 11/2
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Николаев, ул. Рюмина, 21/1
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Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
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1019,80
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
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Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
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1011,26
Экономия при брони: -164,96 грн
Фармакопейка
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Николаев, просп. Центральный, 69
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Николаев, просп. Центральный, 65
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Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
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Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
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Николаев, просп. Центральный, 66
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Медпрепараты
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Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
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Николаев, просп. Центральный, 27/11
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