Actim prom тест д/опр. околоплод. вод в вагин. выделениях (Actim prom test)
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ №1
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Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
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Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
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961,40 грн
Фармация
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
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1050,00
Экономия при брони: -225,54 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
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Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
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Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
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925,13
Экономия при брони: -80,93 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
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Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
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994,75
Экономия при брони: -29,84 грн
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
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Киев, ул. Мечникова, 10/2
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Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
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Киев, ул. Спасская, 5
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Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
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Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
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Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
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Киев, ул. Нижний Вал, 23
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