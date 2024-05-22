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Медицинские изделияИзделия для диагностики in vitro (Диагностические средства и реагенты)Наборы реагентовACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТЦены в аптеках

ACTIM PROM ТЕСТ ДЛЯ ОПЕРЕДЕЛЕНИЯ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД В ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЯХ И КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ , №1 - Киев (130725) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
789,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
925,99
Экономия: -183,90 грн
742,09 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
593,00
Экономия: -88,00 грн
505,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
593,00
Экономия: -88,00 грн
505,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
890,25
Экономия: -102,19 грн
788,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
994,75
Экономия: -29,84 грн
964,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
898,11
Экономия: -109,61 грн
788,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
789,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
789,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (2)
593,00
Экономия: -88,00 грн
505,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
789,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
789,50 грн