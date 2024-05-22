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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА 56/154 силиконовый, №1 - Харьков (345358) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
153,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
143,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-Б
Всего: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
130,08 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
130,08 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Машевка, ул. Независимости, 123
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 104
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (2)
139,41 грн