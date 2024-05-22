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АСПИРАТОР ДЛЯ НОСА PK 082, №1 - Харьков (116688) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
102,90
Экономия: -13,60 грн
89,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
103,67
Экономия: -14,47 грн
89,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
100,87
Экономия: -9,43 грн
91,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -18,35 грн
89,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
105,82
Экономия: -13,21 грн
92,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
106,81
Экономия: -17,09 грн
89,72 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 100
Всего: упаковка (1)
95,21
Экономия: -6,94 грн
88,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (1)
100,78
Экономия: -9,48 грн
91,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (1)
99,00
Экономия: -7,99 грн
91,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (1)
86,28
Экономия: -3,88 грн
82,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
97,75
Экономия: -8,64 грн
89,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
96,38
Экономия: -8,31 грн
88,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
101,39
Экономия: -11,90 грн
89,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
97,48
Экономия: -8,48 грн
89,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
106,03
Экономия: -13,33 грн
92,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
106,97
Экономия: -14,87 грн
92,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
85,94
Экономия: -5,48 грн
80,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
98,81
Экономия: -10,27 грн
88,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-Б
Всего: упаковка (1)
94,94
Экономия: -5,07 грн
89,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
97,16
Экономия: -8,02 грн
89,14 грн