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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (832897) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
17,65
Экономия: -1,83 грн
15,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (57)
18,39
Экономия: -2,06 грн
16,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (20)
16,54
Экономия: -2,30 грн
14,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (5)
17,67
Экономия: -2,13 грн
15,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (8)
16,41
Экономия: -1,68 грн
14,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
17,49
Экономия: -1,67 грн
15,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (11)
17,00
Экономия: -2,58 грн
14,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (7)
17,37
Экономия: -2,98 грн
14,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
16,70
Экономия: -2,25 грн
14,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (44)
15,65
Экономия: -1,29 грн
14,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (9)
15,78
Экономия: -1,51 грн
14,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (19)
15,95
Экономия: -1,09 грн
14,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (12)
17,26
Экономия: -1,51 грн
15,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
15,92
Экономия: -1,60 грн
14,32 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (40)
16,20
Экономия: -1,15 грн
15,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (46)
15,69
Экономия: -1,36 грн
14,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (9)
16,94
Экономия: -1,26 грн
15,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (23)
17,43
Экономия: -1,83 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (36)
16,32
Экономия: -1,91 грн
14,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (2)
17,63
Экономия: -2,15 грн
15,48 грн