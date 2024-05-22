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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (832897) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (33)
17,47
Экономия: -1,51 грн
15,96 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (21)
16,22
Экономия: -1,58 грн
14,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (47)
17,48
Экономия: -1,51 грн
15,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
16,26
Экономия: -1,74 грн
14,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
17,45
Экономия: -1,63 грн
15,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (8)
17,46
Экономия: -2,54 грн
14,92 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (19)
15,83
Экономия: -1,56 грн
14,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (5)
15,94
Экономия: -1,31 грн
14,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (32)
14,39
Экономия: -1,46 грн
12,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (9)
17,46
Экономия: -1,64 грн
15,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (12)
17,48
Экономия: -2,42 грн
15,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (9)
17,63
Экономия: -1,81 грн
15,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (19)
16,94
Экономия: -2,55 грн
14,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (9)
16,81
Экономия: -2,49 грн
14,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (5)
16,79
Экономия: -1,26 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (13)
16,77
Экономия: -1,54 грн
15,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (13)
17,29
Экономия: -1,90 грн
15,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
Всего: упаковка (51)
17,79
Экономия: -2,23 грн
15,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (12)
16,63
Экономия: -1,70 грн
14,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
17,42
Экономия: -2,63 грн
14,79 грн