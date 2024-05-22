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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (832894) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (14)
8,93
Экономия: -0,93 грн
8,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7)
8,76
Экономия: -1,18 грн
7,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (44)
8,96
Экономия: -1,01 грн
7,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (19)
8,60
Экономия: -0,78 грн
7,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (12)
8,23
Экономия: -0,99 грн
7,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (15)
9,15
Экономия: -0,95 грн
8,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
9,52
Экономия: -0,92 грн
8,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (28)
9,38
Экономия: -1,63 грн
7,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (18)
8,88
Экономия: -1,22 грн
7,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (46)
8,69
Экономия: -1,17 грн
7,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (25)
7,85
Экономия: -0,54 грн
7,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (14)
8,56
Экономия: -0,71 грн
7,85 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (17)
8,76
Экономия: -0,61 грн
8,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (27)
8,98
Экономия: -0,79 грн
8,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (6)
9,74
Экономия: -0,67 грн
9,07 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (36)
8,72
Экономия: -0,61 грн
8,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (17)
8,73
Экономия: -0,76 грн
7,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (5)
9,15
Экономия: -0,87 грн
8,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (15)
9,09
Экономия: -0,96 грн
8,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (34)
8,50
Экономия: -1,01 грн
7,49 грн