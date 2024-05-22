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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм BigQ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (832894) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (25)
8,57
Экономия: -0,96 грн
7,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (22)
8,66
Экономия: -0,76 грн
7,90 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (47)
8,42
Экономия: -0,67 грн
7,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (41)
8,49
Экономия: -1,28 грн
7,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (46)
9,37
Экономия: -0,82 грн
8,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (14)
9,33
Экономия: -1,52 грн
7,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
9,49
Экономия: -0,73 грн
8,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (48)
9,58
Экономия: -1,35 грн
8,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (4)
9,18
Экономия: -1,58 грн
7,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (12)
8,82
Экономия: -0,95 грн
7,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (38)
9,35
Экономия: -1,05 грн
8,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (3)
9,49
Экономия: -1,00 грн
8,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (2)
9,44
Экономия: -1,18 грн
8,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (19)
8,60
Экономия: -0,85 грн
7,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (3)
8,52
Экономия: -0,70 грн
7,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (50)
7,77
Экономия: -0,80 грн
6,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (19)
9,90
Экономия: -0,94 грн
8,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (3)
9,92
Экономия: -1,63 грн
8,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (25)
9,83
Экономия: -1,37 грн
8,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (5)
9,56
Экономия: -0,99 грн
8,57 грн