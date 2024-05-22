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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (295753) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (21)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (22)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (10)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (7)
12,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (24)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (33)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (40)
14,99 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
12,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (20)
14,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (19)
14,99 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (17)
10,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (30)
12,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (19)
10,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (24)
10,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (21)
10,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (15)
10,50 грн
Аптека галатея
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (19)
10,50 грн