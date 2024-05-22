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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (295752) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека24
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (17)
6,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
6,31 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (39)
6,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (18)
5,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (21)
5,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (2)
5,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: упаковка (17)
5,00 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (5)
6,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
Всего: упаковка (20)
5,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (44)
6,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (26)
6,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (18)
5,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (20)
5,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (19)
5,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (8)
5,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (14)
5,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (21)
7,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (8)
5,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (18)
5,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (9)
5,00 грн