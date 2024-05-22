К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Не болей Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Днепр, пер. Парусный, 10 Всего: упаковка (7) 3,03 Экономия: -0,23 грн 2,80 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Киев, ул. Телиги Елены, 11 Всего: упаковка (5) 3,41 Экономия: -0,43 грн 2,98 грн Забронировать

Челси плюс Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А Всего: упаковка (13) 3,20 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 4 Всего: упаковка (2) 4,00 грн

Альго-фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Воскресенский, 24 Всего: упаковка (10) 4,00 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Николаев, ул. Веселиновская, 10 Всего: упаковка (1) 3,00 грн