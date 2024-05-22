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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (295726) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (87)
13,04
Экономия: -3,53 грн
9,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (5)
11,76
Экономия: -1,21 грн
10,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (10)
11,83
Экономия: -0,82 грн
11,01 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (36)
11,58
Экономия: -0,58 грн
11,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (43)
11,54
Экономия: -0,64 грн
10,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (81)
11,32
Экономия: -0,57 грн
10,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (40)
11,48
Экономия: -0,73 грн
10,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (16)
11,18
Экономия: -0,43 грн
10,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (42)
11,93
Экономия: -1,33 грн
10,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (37)
11,42
Экономия: -0,52 грн
10,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
12,01
Экономия: -1,52 грн
10,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (22)
12,26
Экономия: -1,32 грн
10,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (18)
11,71
Экономия: -0,71 грн
11,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (12)
10,74
Экономия: -0,44 грн
10,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булаховского Академика, 26
Всего: упаковка (20)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
Всего: упаковка (3)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
Всего: упаковка (8)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (22)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (35)
19,30
Экономия: -6,10 грн
13,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
Всего: упаковка (52)
15,00
Экономия: -3,25 грн
11,75 грн