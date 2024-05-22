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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 15 см х 2,7 м, №1 - Харьков (94776) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
18,95
Экономия: -0,99 грн
17,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
18,86
Экономия: -0,86 грн
18,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
28,39 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
18,75
Экономия: -0,60 грн
18,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
28,43 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
28,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
20,34
Экономия: -1,19 грн
19,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (3)
15,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
18,88
Экономия: -1,08 грн
17,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
19,96
Экономия: -0,81 грн
19,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Гагарина, 127-А
Всего: упаковка (1)
33,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
18,05
Экономия: -0,75 грн
17,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (5)
19,59
Экономия: -1,07 грн
18,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
19,60
Экономия: -1,00 грн
18,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
22,98
Экономия: -1,38 грн
21,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
27,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
19,16
Экономия: -1,16 грн
18,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
Всего: упаковка (2)
19,70
Экономия: -0,80 грн
18,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (3)
18,56
Экономия: -0,56 грн
18,00 грн