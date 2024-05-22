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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 20 см х 2,7 м, №1 - Харьков (94775) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
44,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
20,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
37,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
45,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
46,80 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (6)
44,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
44,55 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (36)
58,19 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (16)
57,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (3)
20,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
20,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: упаковка (1)
58,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
44,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Гагарина, 127-А
Всего: упаковка (2)
44,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (2)
24,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
36,68 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
44,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (3)
21,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
44,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 24
Всего: упаковка (1)
44,58 грн