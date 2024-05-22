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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 10 см х 2,7 м, №1 - Львов (94774) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (3)
17,12 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (2)
18,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3)
13,17
Экономия: -0,42 грн
12,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (9)
12,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (12)
12,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
13,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (3)
12,57 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
19,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (2)
18,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
13,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (2)
12,57 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
15,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
15,13 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
13,91 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (3)
12,09
Экономия: -0,49 грн
11,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
15,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (3)
12,57 грн