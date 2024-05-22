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БИНТ ГИПСОВЫЙ "БЕЛОСНЕЖКА" 10 см х 2,7 м, №1 - Харьков (94774) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
15,37 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
17,85 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
15,36 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
15,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
15,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
17,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (4)
15,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
15,79
Экономия: -1,19 грн
14,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (12)
15,32 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (8)
15,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (3)
15,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (20)
15,25 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 54-Б
Всего: упаковка (2)
19,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (2)
15,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
Всего: упаковка (3)
16,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (3)
13,53
Экономия: -0,80 грн
12,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Амосова, 27
Всего: упаковка (7)
13,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (3)
15,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (3)
12,82
Экономия: -0,51 грн
12,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
Всего: упаковка (3)
12,40 грн