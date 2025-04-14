Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.8 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 140-Е
6.8 км
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
2.3 км
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
3.1 км
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
4.5 км
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
7.9 км
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Батюка, 49-А
102.2 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
102.4 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Терны, ул. Школьная, 1
195.4 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23-Б
212.8 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Ромны, бульв. Шевченко, 7/3
213.5 км
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Свободы, 2-Е
213.6 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зачинаева, 20
252.8 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Шостка, ул. Свободы, 21
285.5 км
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
384.9 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
386.4 км
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Строителей (Днепровский), 8
403.2 км
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Закревского Николая, 75/2
403.8 км
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
410.9 км
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 26
411.1 км