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АППЛИКАТОРЫ ЛЯПКО квадро 5,8 Ag, №1 - Львов (81996) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
1155,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
1155,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Лычаковская, 26
Всего: упаковка (1)
1314,00 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
1155,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
1155,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 39
Всего: упаковка (2)
1051,10
Экономия: -120,55 грн
930,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 125-А
Всего: упаковка (1)
1114,37
Экономия: -172,76 грн
941,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Зодчих, 40
Всего: упаковка (1)
1119,61
Экономия: -178,60 грн
941,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 24
Всего: упаковка (1)
1039,20
Экономия: -101,70 грн
937,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
998,26
Экономия: -65,20 грн
933,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всего: упаковка (1)
1033,13
Экономия: -91,19 грн
941,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
1040,91
Экономия: -99,05 грн
941,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
1056,68
Экономия: -114,28 грн
942,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
1011,03
Экономия: -81,73 грн
929,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1048,65
Экономия: -111,15 грн
937,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
1152,60
Экономия: -211,59 грн
941,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
1118,86
Экономия: -153,06 грн
965,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (3)
1141,28
Экономия: -200,27 грн
941,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
1099,95
Экономия: -158,35 грн
941,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
Всего: упаковка (2)
1149,80
Экономия: -208,79 грн
941,01 грн