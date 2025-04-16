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Гель для экг и узи
Гель для экг и узи
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
444.5 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
444.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G007 бутылка 1 л №1
Допомога-I
224,10
Экономия при брони:
-70,13 грн
153,97
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
445.9 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
449.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
450.1 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
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ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G007 бутылка 1 л №1
Допомога-I
256,70
Экономия при брони:
-78,85 грн
177,85
грн
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Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Хиры Александра, 9
958.3 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G007 бутылка 1 л №1
Допомога-I
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