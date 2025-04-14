Киев
О товаре
Цены
Гель для экг и узи
Гель для экг и узи
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
440.7 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G007 бутылка 1 л №1
Допомога-I
224,10
Экономия при брони:
-70,13 грн
153,97
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
441.0 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
441.5 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
447.5 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
447.9 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G005 бутылка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Экономия при брони:
-28,99 грн
62,81
грн
Забронировать
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G007 бутылка 1 л №1
Допомога-I
256,70
Экономия при брони:
-78,85 грн
177,85
грн
Забронировать
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Ужгород, ул. Хиры Александра, 9
674.7 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ G007 бутылка 1 л №1
Допомога-I
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню