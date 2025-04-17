Киев
Дренаж двухканальный

Дренаж двухканальный

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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -6,20 грн
30,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
110.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, просп. Мира, 47
116.5 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
173.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
32,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Боярка, ул. Соборности, 92
176.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
196.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
197.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
209.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
32,70 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
256.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -4,10 грн
28,60 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
256.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -4,10 грн
28,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
256.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -4,10 грн
28,60 грн
Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
265.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -1,80 грн
30,90 грн
Ваша аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
265.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,90 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калуш, ул. Медицинская, 6
296.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
44,03
Экономия при брони: -0,31 грн
43,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
316.8 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
329.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
349.7 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Самбор, ул. Коперника, 11
384.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
28,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
384.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
389.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,96
Экономия при брони: -1,50 грн
28,46 грн
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