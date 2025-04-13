Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
В городах рядом
Подорожник
Боярка, ул. Соборности, 92
21.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Житомир, просп. Мира, 47
137.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
152.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
28,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
152.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
153.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
166.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Авиценна
Открыто
Закроется через 42 мин
Слобода, ул. Пирогова, 3
166.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека 9-1-1
Ромны, бульв. Свободы, 2-Е
211.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
276.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
329.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
348.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,57
Экономия при брони: -1,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14
362.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
388.5 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 82
394.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
394.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
409.5 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт