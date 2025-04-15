Днепр (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
4.8 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони: -3,90 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
71.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,36
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,59
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
195.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
195.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
195.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
198.8 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.2 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
242.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
28,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Свободы, 2-Е
275.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
387.2 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
389.2 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
390.5 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
390.7 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони: -3,10 грн