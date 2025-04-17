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Дренаж двухканальный
Дренаж двухканальный
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,86
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
129.8 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Боярка, ул. Соборности, 92
147.8 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ромны, бульв. Свободы, 2-Е
174.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,76
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 1
231.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 47
231.5 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.6 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.7 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
243.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,90
грн
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Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
243.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
Экономия при брони:
-1,80 грн
30,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
381.4 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
30,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
381.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони:
-6,20 грн
30,40
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
384.3 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,67
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
386.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
40,70
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
386.2 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
42,32
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
386.2 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
42,54
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
389.5 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
33,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
421.9 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
29,96
Экономия при брони:
-1,50 грн
28,46
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Подволочиск, ул. Патриарха Мстислава, 102
424.1 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
36,60
Экономия при брони:
-3,90 грн
32,70
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
427.0 км
ДРЕНАЖ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ HEMOPLAST № 15 №1
Гемопласт
32,70
грн
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