Катетер 3-х ходовый Tro-urocath

Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
407.3 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 20 30 мл №1
Troge Medical
82,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
411.0 км
КАТЕТЕР-БАЛЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 20 30 мл №1
Troge Medical
82,60 грн
