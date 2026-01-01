Киев
О товаре
Цены
Канюля BD Venflon pro
Канюля BD Venflon pro
Винница
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
131.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G16 №1
Becton Dickinson
30,50
грн
Забронировать
Свк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
202.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
25,00
грн
Забронировать
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
353.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
41,30
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню