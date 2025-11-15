Киев
Канюля BD Venflon pro

Канюля BD Venflon pro

Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 6 мин
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
48,00 грн
В городах рядом
Свк фарм
Открыто
Закроется через 6 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
435.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G22 №1
Becton Dickinson
25,00 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется через 6 мин
Барановка, ул. Костельная, 3-Б
478.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРИВЕННАЯ BD VENFLON™ PRO G16 №1
Becton Dickinson
30,50 грн
